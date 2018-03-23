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Руд Гуллит: «Искусственные поля убили голландский футбол»
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Руд Гуллит: «Искусственные поля убили голландский футбол» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Челси», «Ньюкасла» и «Ахмата» Руд Гуллит связал неудачи сборной Голландии с наличием синтетических полей в чемпионате страны. По его словам, молодежь старается пораньше уехать в топ-лиги, чтобы не играть на искусственных газонах.
— Я говорил, что искусственные поля нельзя разрешать, но футбольных союз продвигал их, — приводит Reuters слова Гуллита. — Теперь все всё поняли, но сложно отменить это решение. Голландия сделала шаг назад, это убило наш футбол. Если бы все лиги мира играли на них, то я бы согласился, но в чемпионате Голландии их шесть, и это возмутительно!
Мы дошли до того, что игроки не хотят перебираться в голландский чемпионат, а молодежь старается побыстрей уехать отсюда.
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