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Ловчев дал прогноз на матч Россия — Бразилия
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Ловчев дал прогноз на матч Россия — Бразилия 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заслуженный мастер спорта России считает, что российские футболисты выберут оборонительную тактику.
Футбольный матч Россия-Бразилия не станет ярким спортивным событием, заявил сайту телеканала «Звезда» заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.
«Тут надо исходить из того, что будет делать наша сборная. А наша сборная будет побаиваться бразильцев, играть от обороны. А это значит, что одни будут больше атаковать, а другие — больше защищаться. И получается, что красивого открытого футбола с большим количеством голов наверное не будет», — заявил Ловчев.
Он добавил, что не стоит ожидать большого энтузиазма и от бразильских футболистов.
«Погода для тех же бразильцев холодновата, им даже выходить некомфортно. Хотя стадион новый, зрителей будет много, а это всегда подогревает футболиста», — сказал эксперт.
Товарищеская встреча состоится 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 19.00.
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