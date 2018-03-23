Заслуженный мастер спорта России считает, что российские футболисты выберут оборонительную тактику.
Футбольный матч Россия-Бразилия не станет ярким спортивным событием, заявил сайту телеканала «Звезда» заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.
«Тут надо исходить из того, что будет делать наша сборная. А наша сборная будет побаиваться бразильцев, играть от обороны. А это значит, что одни будут больше атаковать, а другие — больше защищаться. И получается, что красивого открытого футбола с большим количеством голов наверное не будет», — заявил Ловчев.
Он добавил, что не стоит ожидать большого энтузиазма и от бразильских футболистов.
«Погода для тех же бразильцев холодновата, им даже выходить некомфортно. Хотя стадион новый, зрителей будет много, а это всегда подогревает футболиста», — сказал эксперт.
Товарищеская встреча состоится 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 19.00.