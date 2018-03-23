Кафельников: «Хочу, чтобы футбол в Перми закончился навсегда»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников раскритиковал «Амкар», который согласился перенести домашний матч 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» из Перми в Москву.

"Хочу, чтобы футбол в Перми закончился навсегда", — написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что резервной ареной «Амкара» заявлен стадион в Уфе. Впрочем пермяки решили сыграть матч на арене «Локомотива».