Зачем они это делают: вкладываются в спорт среди сотрудников

Большая и уважающая себя компания должна обеспечить своих сотрудников спортзалом. Или хотя бы потратиться на абонемент в соседний фитнес-центр. А если речь об IT-компании, то спорт обязательно должен быть включен в соцпакет. Корпорации давно признали, что от соревнований по бегу или футболу больше пользы, чем от корпоративов: сотрудники становятся выносливее и превращаются в сплоченную команду.

Причина №1. Тимбилдинг

маркетолог «Рокетбанк

Мы создали фундамент для любого сотрудника, желающего начать занятия спортом. В ближайшем к офису фитнес-центре есть корпоративная скидка для любого сотрудника. А ещё мы проводим прямо в офисе йогу — к нам приходит тренер, и есть даже брендированные рокетковрики. Каждый сезон из сотрудников собирается команда по футболу и участвует в корпоративных турнирах. Один раз даже устроили Nerf-битву на этаже разработчиков.

Причина №2. Престиж

Светлана Кигим

менеджер по маркетингу компании Teradata

Российский офис Teradata пришел в футбол благодаря сотрудникам. В один из обеденных перерывов выяснилось, что многие работники офиса — опытные футболисты, — они впоследствии организовали футбольную команду и вступили в корпоративную лигу. Причем не безуспешно. Вот уже второй сезон наша команда занимает призовые места в чемпионате по мини-футболу, совершенствуя навыки на еженедельных тренировках с профессиональным тренером.

Причина №3. Часть традиции

София Куковякина

HR-директор Konica Minolta Business Solutions Russia

Konica Minolta по всему миру исторически поддерживает профессиональный спорт и здоровый образ жизни сотрудников. В конце июня в Норвегии прошло ежегодное спортивное мероприятие Konica Minolta Storsamling — прыжки на лыжах с трамплина. Российский офис уделяет много внимания бегу — мы принимаем участие в „Забеге корпораций“. Такое спортивное событие гораздо лучше объединяет коллектив, чем корпоративы, — и для здоровья полезнее. А летом мы проводим корпоративные тренировки по бегу, могут присоединиться все желающие.

Причина №4. Поиск идей

генеральный директор компании „ЭвриТег“

Рабочая рутина может стать убийцей для ценных и полезных мыслей. И одним из способов внести разнообразие в атмосферу могут стать совместные спортивные игры. В нашей компании наиболее успешные решения сотрудники придумывали, играя в настольный теннис или настольный футбол. Такие игры — здоровая альтернатива курилке, они становятся инкубатором идей и объединяют коллег.

Причина №5. Мотивация сотрудников

Максим Сохань

генеральный директор компании „АМДтехнологии“

У нас в компании есть несколько экипажей, совместно участвующих в гонках на джипах по бездорожью. Это инициатива сотрудников, и мы идем им навстречу: даем отгулы и отпуск на даты соревнований, но никак не финансируем соревнования. Мы считаем, что решение заниматься или не заниматься спортом каждый принимает самостоятельно, это часть личной жизни сотрудников. Среди наших сотрудников не все занимаются спортом постоянно, и мы никого не осуждаем и не заставляем. Хотя я сам пробегаю по утрам от 6 до 10 км, занимаюсь яхтингом.

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