Около 267 млн рублей намерены вложить в центр адаптивного спорта на Дону

Как сообщает РБК Ростов со ссылкой на сайт госзакупок, донской минстрой объявил конкурс по выбору подрядчика для строительства объекта.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 апреля, его итоги подведут 16 апреля.

Центр адаптивного спорта должны построить на улице Вятской к 2019 году.

Как сообщалось ранее, в здании будут плавательный бассейн, зал сухого плавания, спортивный и тренажерный залы, помещения для игр в настольный теннис, занятий шахматами и другими настольными играми.

Также в центре разместят восстановительный медицинский центр и гостиничный блок для временного проживания спортсменов.

Напомним, на разработку проектно-сметной документации для строительства центра адаптивного спорта из резервного фонда регионального бюджета было выделено свыше 8 млн рублей.