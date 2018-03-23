Около 267 млн рублей намерены вложить в центр адаптивного спорта на Дону 

Как сообщает РБК Ростов со ссылкой на сайт госзакупок, донской минстрой объявил конкурс по выбору подрядчика для строительства объекта.
Заявки на участие в тендере принимаются до 10 апреля, его итоги подведут 16 апреля.
Центр адаптивного спорта должны построить на улице Вятской к 2019 году.
Как сообщалось ранее, в здании будут плавательный бассейн, зал сухого плавания, спортивный и тренажерный залы, помещения для игр в настольный теннис, занятий шахматами и другими настольными играми.
Также в центре разместят восстановительный медицинский центр и гостиничный блок для временного проживания спортсменов.
Напомним, на разработку проектно-сметной документации для строительства центра адаптивного спорта из резервного фонда регионального бюджета было выделено свыше 8 млн рублей.