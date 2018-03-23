В Ростове во время ЧМ-2018 в 7 раз подорожает прокат автомобилей

В аналитическом онлайн-сервисе OneTwoTrip подсчитали, что во время проведения в Ростове-на-Дону игр Чемпионата мира по футболу-2018 стоимость аренды автомобиля увеличится в 6,7 раз. Специалисты компании сравнивали минимальные тарифы прокатных компаний на суточную аренду, пунктами выдачи и возврата машин выбирались аэропорты.

При этом максимальный рост в 7,7 раз зафиксирован в Екатеринбурге. Ростов занял вторую позицию, а на третьем месте с показателем 6,5 раз оказалась столица Татарстана.

«Ситуация объясняется крайне ограниченным предложением по прокату в регионах. На фоне высокого спроса увеличение цен местными прокатными организациями выглядит вполне ожидаемо. При этом мы видим, что в некоторых городах забронировать автомобиль онлайн уже невозможно в принципе», — сообщает руководитель направления аренды авто сервиса OneTwoTrip Евгений Гапоненко.

Чемпионат мира по футболу пройдёт 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года. В частности, Ростов-на-Дону примет четыре матча групповой серии 17, 20, 23 и 26 июня (Бразилия и Швейцария, Уругвай и Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика, Исландия и Хорватия соответственно, и один матч 1/8 финала (2 июля).