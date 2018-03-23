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Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США
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Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Кремль надеется, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от русофобии, захлестнувшей многие страны, включая США.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать назначение Джона Болтона на должность помощника президента США по национальной безопасности, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что назначения США — это право Дональда Трампа, а не вопрос Кремля. Личные качества Болтона он комментировать не стал, заметив, что это было бы некорректно".
Он также добавил, что в Кремле Болтона знают.
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