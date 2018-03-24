Лукьянюк одержал победу на ERC Ралли Азорских островов 

Российский гонщик Алексей Лукьянюк победно стартовал в новом сезоне ERC, завоевав первое место на Ралли Азорских островов. На заключительном 15-м спецучастке на «Форде» Лукьянюка возникли некоторые неисправности, невзирая на это, он сумел оформить победу, опередив ближайшего преследователя Рикардо Мура на 16,4 секунды.
ERC. Ралли Азорских островов. Итоговый протокол
1. Алексей Лукьянюк 2:33.51,7 2. Рикардо Моура +16,4 3. Бруно Магальяэш +25,7 4. Крис Ингрэм +1.24,2 5. Фредерик Алин +2.33,1.
Следующий этап чемпионата стартует 5 мая в Испании.