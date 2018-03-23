Грожан: доволен уже тем уровнем, который мы продемонстрировали сегодня

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги пятницы Гран-при Австралии.

«Это был хороший день. Я доволен автомобилем, а команда отлично поработала, и мы смогли выполнить всё намеченное. У нас были продуктивные зимние тесты, и было приятно понять, что и при более высокой температуре машина ведёт себя так же. Очевидно, что на первых этапах нам надо будет эффективно трудиться, чтобы собрать всё воедино. Есть области, в которых нам надо достигать прогресса, но я доволен уже тем уровнем, который мы продемонстрировали сегодня», — сказал Грожан.