KIA объявила о начале детского конкурса «Юный Арбитр»

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, KIA Motors Rus проводит всероссийский творческий конкурс для юных поклонников футбола «Юный Арбитр»-2018.

В этом году российский этап станет основным в глобальном конкурсе «Юный арбитр KIA». На 36-ти из 64-х матчей турнира российские дети выйдут на поле вместе с всемирно известными футболистами и судейскими бригадами и вынесут официальный мяч игры. В дополнение к этому на национальных этапах конкурса в других странах будут определены еще 28 победителей — опыт получат также ребята из Франции, Нигерии, Аргентины, Сингапура, Австралии — всего из 28 стран с пяти континентов.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо с 22 марта по 30 апреля 2018 года пройти регистрацию на сайте football.kia.ru и загрузить фото или видео с сопровождающим текстом. Работа должна быть посвящена истории из жизни ребенка, связанной с футболом, и детской мечтой попасть на чемпионат мира. Участником конкурса может стать мальчик или девочка в возрасте от 10 до 14 лет. Помогать в подготовке творческого задания и его размещении на сайте конкурса может один из родителей или взрослый воспитатель (опекун).

Необходимо указать основную информацию — имя, фамилию, возраст ребенка, место проживания, а также контактные данные кого-либо из родителей (воспитателя, опекуна). Один участник может загрузить до 5 файлов конкурсных работ.

Финалисты будут определены закрытым голосованием членов авторитетного жюри, а результаты опубликованы на официальном сайте конкурса. 12 мая 2018 года жюри объявит имена 36 российских победителей.

Детский конкурс «Юный арбитр» — традиционный спутник всех крупнейших мировых футбольных турниров ФИФА, которые проходят при поддержке KIA Motors. Конкурс впервые был проведен на мировом уровне в 2008 году, а в 2012 году к проекту присоединилась Россия. Предыдущий конкурс «Юный арбитр» под эгидой KIA состоялся в России в 2017 году. Посвященный Кубку конфедераций, он привлек большой интерес поклонников футбола. Работы представили 657 участников. Было отобрано 11 Юных арбитров, которые открыли матчи турнира.

Подробную информацию о конкурсе KIA «Юный арбитр», правила участия и требования можно узнать на официальном сайте конкурса football.kia.ru.