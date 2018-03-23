Интерес к покупке «Милана» приписывают еще одному российскому бизнесмену

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может продать клуб и купить «Милан», сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, может рассмотреть вариант с покупкой «Милана», если его нынешний владелец Ли Юнхун решит выставить клуб на продажу.

Напомним, что у Ли Юнхуна есть сложности с выплатой долгов клуба, появившихся после покупки «Милана» у Сильвио Берлускони