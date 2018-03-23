В Ижевске воспитанники детского сада сняли мультфильм про Алину Загитову

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники детского сада в Ижевске сняли мультфильм «Звёздочка» про фигуристку Алину Загитову . Сюжет о юных мультипликаторах сняла ГТРК «Удмуртия».

Мультстудия в детском саду № 11 появилась недавно, и анимация про уроженку Удмуртии, олимпийскую чемпионку Алину Загитову стал их первой работой.

Мультфильм длиться чуть больше трех минут. Сюжет незамысловат: «Алина была маленькая, ходила, как все обычные дети в детский сад, но в один момент ей пришла вот такая мысль, что она хочет стать фигуристкой. Мама ведет Алину в ледовый дворец. Там она занимается день и ночь, день и ночь. И дальше у нее возникает идея, что я хочу выступать на Олимпиаде», — рассказала руководитель кружка, воспитатель Елена Хазиева.

Фильм ижевских дошколят вошел в список 77 финалистов международного фестиваля авторской детской мультипликации «Я творю мир». Однако стать лауреатом конкурса ребятам не удалось.

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