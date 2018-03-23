Ещё
В Ижевске воспитанники детского сада сняли мультфильм про Алину Загитову
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ижевске воспитанники детского сада сняли мультфильм про Алину Загитову 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Воспитанники детского сада в Ижевске сняли мультфильм «Звёздочка» про фигуристку Алину Загитову. Сюжет о юных мультипликаторах сняла ГТРК «Удмуртия».
Мультстудия в детском саду № 11 появилась недавно, и анимация про уроженку Удмуртии, олимпийскую чемпионку Алину Загитову стал их первой работой.
Мультфильм длиться чуть больше трех минут. Сюжет незамысловат: «Алина была маленькая, ходила, как все обычные дети в детский сад, но в один момент ей пришла вот такая мысль, что она хочет стать фигуристкой. Мама ведет Алину в ледовый дворец. Там она занимается день и ночь, день и ночь. И дальше у нее возникает идея, что я хочу выступать на Олимпиаде», — рассказала руководитель кружка, воспитатель Елена Хазиева.
Фильм ижевских дошколят вошел в список 77 финалистов международного фестиваля авторской детской мультипликации «Я творю мир». Однако стать лауреатом конкурса ребятам не удалось.
"Звездочка". Мультфильм про великую фигуристку из Ижевска.
Детский сад «Солнечный город» гордится своей землячкой Алиной!
ИА «Сусанин»: последние новости
Болельщики «Ижстали» смогут выбрать нового маскота для своей команды Женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска ищет спонсоров В Удмуртии состоялся зимний этап юбилейной спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она ворвалась как смерч»12
У футбола России нет будущего после ЧМ69
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение