Германия — Испания: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Испании на товарищескую встречу, которая пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия).

Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Кроос, Хедира, Озил, Дракслер, Мюллер, Вернер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Испания. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.