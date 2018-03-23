Ещё
Германия — Испания: стали известны стартовые составы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Германия — Испания: стали известны стартовые составы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Испании на товарищескую встречу, которая пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия).
Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Кроос, Хедира, Озил, Дракслер, Мюллер, Вернер
Испания: де Хеа, Карвахаль, Альба, Пике, Рамос, Алькантара, Иско, Коке, Давид Сильва, Иньеста, Родриго
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Испания. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
Мбаппе, Жиру и Гризманн – в стартовом составе сборной Франции на матч с Колумбие Месси – в запасе сборной Аргентины на матч с Италией, Буффон – в основе Заболотный: сборная России будет стремиться к тому, чтобы выиграть ЧМ-2018
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию347
«Она ворвалась как смерч»19
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ109
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение