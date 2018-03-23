Стали известны стартовые составы сборных Германии и Испании на товарищескую встречу, которая пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия).
Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Кроос, Хедира, Озил, Дракслер, Мюллер, Вернер
Испания: де Хеа, Карвахаль, Альба, Пике, Рамос, Алькантара, Иско, Коке, Давид Сильва, Иньеста, Родриго
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Испания. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.