Сборная Уругвая обыграла в товарищеском матче Чехию 

Сборная Уругвая переиграла Чехию со счетом 2:0 в товарищеском матче проходившем в китайском Наньнине. В составе уругвайцев отличились нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани.
Напомним, Уругвай — соперник сборной России по группе A на чемпионате мира-2018. Игра команды Станислава Черчесова с южноамериканцами состоится 25 июня в Самаре.
Товарищеские матчи
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Уругвай — Чехия — 2:0 (2:0)
Голы: Луис Суарес, 10 — с пенальти (1:0). Кавани, 38 (2:0).
Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Лаксальт, Де Арраскаэта (Рамирес, 61), Нандес (Санчес, 60), Бентанкур (Родригес, 79), Весино (Торрейра, 68), Кавани (Стуани, 80), Луис Суарес (Гомес, 79).
Чехия: Павленка, Гебреселассие, Сухи, Новак, Кадержабек, Соучек (Травник, 76), Дарида, Барак, Боржил (Фрыдек, 39), Шик, Крменчик (Копиц, 62).
Судья: Аль-Атбах (Катар).
23 марта. Наньнин. Стадион Guangxi Sports Center.
Уругвай — Чехия