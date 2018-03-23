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Суарес и Кавани — в атаке сборной Уругвая на матч с Чехией
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Суарес и Кавани — в атаке сборной Уругвая на матч с Чехией 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Чехии на товарищеский матч, который пройдет в Наньине. В атаке у южноамериканцев, которые являются соперниками россиян по группе на чемпионате мира-2018, сыграют Луис Суарес и Эдинсон Кавани.
Составы команд:
Уругвай: Муслера — Варела, Хименес, Годин, Лаксальт — Де Арраскаэта, Бентанкур, Нандес, Весино — Кавани, Суарес; Запасные: Кампанья, Мартин Сильва, Гастон Сильва, Макси Перейра, Коатес, Санчес, Родригес, Торрейра, Стуани, Гомес, Перейро. Чехия: Павленка — Гебреселассие, Сухи, Новак — Кадержабек, Соучек, Дарида, Барак, Боржил — Шик, Крменчик; Запасные: Вацлик, Коубек, Калас, Люфтнер, Югас, Масопуст, Фрыдек, Травник, Копиц, Тецл.
Трансляция матча Уругвай — Чехия
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