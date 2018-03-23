Ещё
Фанат «Барселоны» вышел из многодневной комы, услышав гимн чужой команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанат «Барселоны» вышел из многодневной комы, услышав гимн чужой команды 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
21-летний футболист во время любительской игры упал, ударился головой и потерял сознание. В больнице ему сделали операцию, после которой он впал в кому, пишет ТАСС.
Через 17 дней его пришла навестить вся семья, а его мать начала петь гимн «Севильи». К ней присоединились сестра и отец молодого футболиста. В этот момент ко всеобщей радости он пришел в себя.
Журналистам испанец рассказал, что болеет за «Барселону», но гимн «Севильи» нравится ему больше. Несмотря на травму, он не хочет бросать играть в футбол.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Ростове построят центр адаптивного спорта за 267 миллионов На защиту воды. В регионах России прошел флешмоб «Голубая лента» «Не стоит ожидать, что Россия будет молча сидеть». Песков прокомментировал агрессию Запада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас4
Россию лишат всех международных соревнований49
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение