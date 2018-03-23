Фанат «Барселоны» вышел из многодневной комы, услышав гимн чужой команды

21-летний футболист во время любительской игры упал, ударился головой и потерял сознание. В больнице ему сделали операцию, после которой он впал в кому, пишет ТАСС

Через 17 дней его пришла навестить вся семья, а его мать начала петь гимн «Севильи». К ней присоединились сестра и отец молодого футболиста. В этот момент ко всеобщей радости он пришел в себя.

Журналистам испанец рассказал, что болеет за «Барселону», но гимн «Севильи» нравится ему больше. Несмотря на травму, он не хочет бросать играть в футбол.