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Ольга Граф: Самый неоднозначный сезон за всю мою карьеру
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Ольга Граф: Самый неоднозначный сезон за всю мою карьеру 

Советский спорт 51 минуту назад
«Сезон сложный, странный, самый неоднозначный за всю мою карьеру. У меня было очень мало стартов, не хватало соревновательной практики. Все это время тренировалась в Коломне, здесь все необходимое есть, я довольна концовкой сезона. Да, не смогла попасть на заключительные этапы Кубка мира, отказалась от чемпионата мира, но это все логично, потому что все, что я делаю, обусловлено теми или иными причинами», — приводит слова Граф ТАСС.
Напомним, что Граф отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на то, что попала в список четырех спортсменов, приглашенных МОК.
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