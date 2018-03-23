Ольга Граф: Самый неоднозначный сезон за всю мою карьеру

«Сезон сложный, странный, самый неоднозначный за всю мою карьеру. У меня было очень мало стартов, не хватало соревновательной практики. Все это время тренировалась в Коломне, здесь все необходимое есть, я довольна концовкой сезона. Да, не смогла попасть на заключительные этапы Кубка мира, отказалась от чемпионата мира, но это все логично, потому что все, что я делаю, обусловлено теми или иными причинами», — приводит слова Граф ТАСС

Напомним, что Граф отказалась от участия в Олимпиаде-2018, несмотря на то, что попала в список четырех спортсменов, приглашенных МОК.