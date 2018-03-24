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Серфингистка отказалась от купальника ради меньшей сексуальности
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Серфингистка отказалась от купальника ради меньшей сексуальности 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Бывший чемпион Великобритании по серфингу Софи Хелльер полностью отказалась от купальника в пользу гидрокостюма. Об этом сообщает The Telegraph.
Серфигистка выступила против излишней сексуализации спорта.
"Из-за того, что я теперь круглый год ношу пятимиллиметровый гидрокостюм, внимание со стороны прессы ко мне определенно будет меньшим. Я только хочу добиться более честного освещения серфинг-сообщества", — отметила спортсменка.
Хелльер регулярно принимала участие в пляжных бикини-фотосессиях. Теперь же она готова потерять в деньгах ради борьбы с сексизмом.
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