Серфингистка отказалась от купальника ради меньшей сексуальности

Бывший чемпион Великобритании по серфингу Софи Хелльер полностью отказалась от купальника в пользу гидрокостюма. Об этом сообщает The Telegraph.

Серфигистка выступила против излишней сексуализации спорта.

"Из-за того, что я теперь круглый год ношу пятимиллиметровый гидрокостюм, внимание со стороны прессы ко мне определенно будет меньшим. Я только хочу добиться более честного освещения серфинг-сообщества", — отметила спортсменка.

Хелльер регулярно принимала участие в пляжных бикини-фотосессиях. Теперь же она готова потерять в деньгах ради борьбы с сексизмом.