Серфингистка отказалась от купальника ради меньшей сексуальности 

Бывший чемпион Великобритании по серфингу Софи Хелльер полностью отказалась от купальника в пользу гидрокостюма. Об этом сообщает The Telegraph.
Серфигистка выступила против излишней сексуализации спорта.
"Из-за того, что я теперь круглый год ношу пятимиллиметровый гидрокостюм, внимание со стороны прессы ко мне определенно будет меньшим. Я только хочу добиться более честного освещения серфинг-сообщества", — отметила спортсменка.
Хелльер регулярно принимала участие в пляжных бикини-фотосессиях. Теперь же она готова потерять в деньгах ради борьбы с сексизмом.