«Старт в большое плавание»: первый любительский турнир по плаванию пройдёт в Ханты-Мансийске

Первый любительский турнир по плаванию среди детей и подростков окружного центра состоится в конце мая этого года. В 2017 году Федерация плавания города Ханты-Мансийска получила президентский грант для реализации этого мероприятия.

На данный момент принимаются заявки участников от городских секций, проводятся встречи с тренерами и партнерами. Инициатива Федерации плавания столицы региона является благотворительной: судейская коллегия и волонтеры будут работать во время турнира бесплатно.

«Мы любим наш город, наших детей и хотим, чтобы плавание, стало более популярным среди подрастающего поколения. Уверен, что такие мероприятия способствуют выявлению новых талантов», — сообщил президент городской Федерации Антон Пилипас.

В Ханты-Мансийске с каждым годом число юных пловцов увеличивается: на сегодняшний день их более 2000. В городе работают 4 бассейна муниципального уровня — 3 в школах, 1 в спортивном комплексе «Дружба», не считая бассейнов и секций окружного уровня.