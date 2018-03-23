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«Старт в большое плавание»: первый любительский турнир по плаванию пройдёт в Ханты-Мансийске
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«Старт в большое плавание»: первый любительский турнир по плаванию пройдёт в Ханты-Мансийске 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 47 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Первый любительский турнир по плаванию среди детей и подростков окружного центра состоится в конце мая этого года. В 2017 году Федерация плавания города Ханты-Мансийска получила президентский грант для реализации этого мероприятия.
На данный момент принимаются заявки участников от городских секций, проводятся встречи с тренерами и партнерами. Инициатива Федерации плавания столицы региона является благотворительной: судейская коллегия и волонтеры будут работать во время турнира бесплатно.
«Мы любим наш город, наших детей и хотим, чтобы плавание, стало более популярным среди подрастающего поколения. Уверен, что такие мероприятия способствуют выявлению новых талантов», — сообщил президент городской Федерации Антон Пилипас.
В Ханты-Мансийске с каждым годом число юных пловцов увеличивается: на сегодняшний день их более 2000. В городе работают 4 бассейна муниципального уровня — 3 в школах, 1 в спортивном комплексе «Дружба», не считая бассейнов и секций окружного уровня.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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