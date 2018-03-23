Чем является футбол для игроков ФНЛ и ПФЛ

Для большинства юных болельщиков футбол — это игра. Те, кто по-настоящему в неё влюбляются с малых лет, готовы посвятить ей всё свободное время. С другой стороны, все профессиональные футболисты — это здоровые мужики, главная задача которых обеспечить свою семью. Поэтому вопрос денег, выходит на первый план. Известный игрок «Ювентуса» и сборной Италии Аллесандро Дель Пьерро говорил: «Я рад, что мне платят за моё хобби». Смогут ли такую же фразу сказать игроки команд ФНЛ или ПФЛ? И что им приходиться делать, чтобы «прокормить» семью?

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Начало нашим размышлениям о важности финансовой составляющей для футболиста положили слова полузащитника Волгоградского «Ротора» Алексея Ребко , который в начале недели заявил в одном из СМИ: «Я слышал, что ребята из второй лиги, против которых мы с „Араратом“ играли, получали чуть ли не по 30 тысяч рублей. Естественно, на этих 30 тысячах, плюс премиальные 5 тысяч за игру, далеко не уедешь. А если у тебя еще и семья есть, ведь ребята, как правило, возрастные либо совсем молодые. Ну тоже что это? Надо искать какие-то другие заработки себе». Чуть ли не по 30 тысяч рублей оклад? Давайте сравним.

Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в январе 2018 года составила 35369 рублей

Среднемесячная заработная плата в Волгоградской области в номинальном выражении в январе 2018 года составила 19100 рублей

Максимальная среднемесячная заработная плата в России по данным на январь 2018 года — Чукотский АО — 65034 рублей

Минимальная среднемесячная заработная плата в России по данным на январь 2018 года — Республика Дагестан — 15252 рубля

Безусловно, век футболиста недолог, и нужно успеть за это время заработать. Но если сапожник плохо делает сапоги, то к нему никто не обращается. Почему за низкий уровень футбола болельщик должен выкладывать большие суммы или спонсор должен инвестировать свои средства? При условии, что ты находишься на обеспечении клуба, 30 тысяч + бонусы, выглядит вполне неплохо. Почему Ребко так сказал? Ответ кроется в его прошлом интервью, когда Алексей был ещё игроком дорефомированного «Арарата»: " Почему я в «Арарате»? Он находится в Москве. Деньги? Нет. Скорее амбиции, состав. Цели? Премьер-лига за два года. Выход в ФНЛ, а потом и выше. Я получаю в «Арарате» меньше, чем в «Луче-Энергии» получал. Сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц". Эти слова, сказанные в сентябре 2017 года, также вызвали бурное обсуждение. Считать деньги в чужих карманах неприлично, но когда свой пуст, то невольно тянешься заглянуть, а как же у других…

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По итогам 2017 года на просторах интернета можно найти информацию со следующими цифрами:

Лучший игрок РФПЛ — 4,5 млн евро в год (316, 5 млнруб. в год)

Игрок РФПЛ (в среднем) — 1,1 млн евро в год (77, 3 млнруб. в год)

Лучший игрок ФНЛ — 140 тыс. евро в год (9,6 млн руб. в год)

Игрок ФНЛ (в среднем) — 60 тыс. евро в год (4,2 млн руб. в год)

Лучший игрок ПФЛ — 25,7 тыс. евро в год (1,8 млн руб. в год)

Игрок ПФЛ (в среднем) — 13,7 тыс. евро в год (0,96 млн руб. в год)

Не будем забывать, что средняя зарплата — это не идеальный показатель. В некоторых командах ПФЛ максимальный заработок в год юниора не превышает 150 000 рублей. Однако и на других предприятиях стажер не получает больших доходов.

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Подытоживая наше копание в чужих карманах в поисках лишнего рубля, стоит отметить, что зарплата футболистов в России выше средней. Как бы они не пытались поплакаться о своей судьбе, цифры говорят об обратном. С другой стороны, их тоже можно понять. Годы подготовки, потерянное в спортивных интернатах детство, травмы, короткая профессиональная карьера — все эти факторы катализируют рост зарплат. Однако чтобы доход профессионального игрока в футбол не выглядел столько пугающе высоким, может, стоит увеличить зарплаты других профессий? Но это уже другая история…