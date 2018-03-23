Ещё
БК «Бинго-Бум» — официальный партнёр ФК «Торпедо Москва»
Далее:
Читайте также:
Ещё

БК «Бинго-Бум» — официальный партнёр ФК «Торпедо Москва» 

Чемпионат.com 1 час назад
23 марта 2018 года букмекерская компания «Бинго-Бум» и футбольный клуб «Торпедо Москва» подписали партнёрское соглашение до конца сезона-2018/2019. Договор, в частности, подразумевает размещение логотипа БК на игровой форме «Торпедо». Кроме того планируется проведение различных совместных акций и мероприятий для поклонников чёрно-белых.
Президент ФК «Торпедо Москва» Елена Еленцева:
— Безусловно, заключение соглашения с одной из крупнейших и авторитетных букмекерских компаний России — это значимое событие для клуба. Перед подписанием контракта с «Бинго-Бум» мы изучили положительный опыт подобного сотрудничества других клубов и спортивных федераций и пришли к выводу, что, имея за плечами столь амбициозного партнёра, мы сможем с оптимизмом смотреть в будущее. Верим, что партнёрство с «Бинго-Бум» будет способствовать прогрессу чёрно-белых, а наше сотрудничество будет многолетним и взаимовыгодным.
Президент БК «Бинго-Бум» Константин Макаров:
— «Торпедо» — клуб с богатой историей и армией преданных болельщиков. Мы очень рады стать частью этого футбольного сообщества и поспособствовать его развитию. Идея подружиться с «Торпедо» возникла около года назад, когда компания переехала в новый офис, расположенный по соседству со стадионом клуба на Восточной улице. И вот наконец мы подписали долгожданное соглашение. Искренне надеемся, что это партнёрство перерастёт в долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
БК «Бинго-Бум» уже не первый год активно поддерживает российский спорт и спортсменов. Ранее букмекерская компания заключила партнёрские отношения с Союзом биатлонистов России, Российской федерацией баскетбола и бойцовской лигой ACB.
Чемпионат.com: последние новости
Арустамян: «Локомотив» заплатит «Амкару» 20 млн рублей за перенос матча в Москву Хоккей. Прогнозы на матчи плей-офф. 23 марта 2018 года Лисин заменил Фёдорова в составе «Салавата» на пятый матч с «Трактором»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У футбола России нет будущего после ЧМ36
WADA разнесло МОК53
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»2
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение