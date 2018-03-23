БК «Бинго-Бум» — официальный партнёр ФК «Торпедо Москва»

23 марта 2018 года букмекерская компания «Бинго-Бум» и футбольный клуб «Торпедо Москва» подписали партнёрское соглашение до конца сезона-2018/2019. Договор, в частности, подразумевает размещение логотипа БК на игровой форме «Торпедо». Кроме того планируется проведение различных совместных акций и мероприятий для поклонников чёрно-белых.

— Безусловно, заключение соглашения с одной из крупнейших и авторитетных букмекерских компаний России — это значимое событие для клуба. Перед подписанием контракта с «Бинго-Бум» мы изучили положительный опыт подобного сотрудничества других клубов и спортивных федераций и пришли к выводу, что, имея за плечами столь амбициозного партнёра, мы сможем с оптимизмом смотреть в будущее. Верим, что партнёрство с «Бинго-Бум» будет способствовать прогрессу чёрно-белых, а наше сотрудничество будет многолетним и взаимовыгодным.

— «Торпедо» — клуб с богатой историей и армией преданных болельщиков. Мы очень рады стать частью этого футбольного сообщества и поспособствовать его развитию. Идея подружиться с «Торпедо» возникла около года назад, когда компания переехала в новый офис, расположенный по соседству со стадионом клуба на Восточной улице. И вот наконец мы подписали долгожданное соглашение. Искренне надеемся, что это партнёрство перерастёт в долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

БК «Бинго-Бум» уже не первый год активно поддерживает российский спорт и спортсменов. Ранее букмекерская компания заключила партнёрские отношения с Союзом биатлонистов России, Российской федерацией баскетбола и бойцовской лигой ACB.