Усэйн Болт стал футболистом. Как прошел его первый матч 

Ямайский спортсмен, завершивший свою легкоатлетическую карьеру, вышел на поле в рамках дружественного матча Hublot Match of Friendship, в котором сошлись известные футболисты и амбассадоры швейцарской часовой мануфактуры Hublot.
Матч состоялся на часовой выставке Baselworld, которая проходит сейчас в швейцарском Базеле. В команде под руководством Диего Марадоны играли такие футболисты, как Роберто Карлос и Марко Матерацци. Компанию Усэйну Болту в команде Жозе Моуриньо составили Алексей Смертин и Патрик Клюйверт. Встреча завершилась счетом 11:11, на счету Болта — один гол.
Рефери поединка стал Никола Риццоли, следивший за ходом матча с помощью смарт-часов Hublot Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia в корпусе из титана. С такими же часами на поле выйдут и рефери Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Кстати, футболом Уэйн Болт занялся всерьез — спортсмен тренируется с немецким футбольным клубом «Боруссия».