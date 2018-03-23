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Игорь Лебедев: «Премьер лигу не просто можно, а нужно сокращать»
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Игорь Лебедев: «Премьер лигу не просто можно, а нужно сокращать» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Депутат Госдумы РФ, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев согласен с мнением главы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина с тем, что премьер-лигу стоит сократить. При этом он отметил, что клубам нужно уходить от регионального финансирования.
— Как относитесь к возможному сокращению участников премьер-лиги?
— Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат — зачем еще спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная «Барселона» получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получает субсидии от субъектов РФ, а затем жалуются, что этого не хватает.
— Получается, вы поддерживаете сокращение РФПЛ?
— Не просто можно, но и нужно, чтобы избежать подобных ситуаций, как с «Амкаром». Сокращение может пойти на пользу и в том плане, что команды начнут играть в нормальных климатических условиях, а не на льду. Сократиться количество матчей, и можно будет нормально составлять календарь.
Ну как можно проводить встречу «Локомотив» — "Спартак" 4 марта? Фактически встреча за золотые медали чемпионата. А получилось, что футболисты больше боролись со снегопадом, мяча не было видно. Этим самым мы убиваем футбол. (Павел ГУРЕВИЧ)
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