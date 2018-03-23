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Десятый турнир Первой группы НСФЛ пройдет в Калининграде
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Десятый турнир Первой группы НСФЛ пройдет в Калининграде 

Советский спорт 38 минут назад
На местном стадионе «Пионер» сыграют команды Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград), Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), Дальневосточного федерального университета (Владивосток) и Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.
Турнир в Калининграде станет решающим для двух текущих лидеров турнирной таблицы — БФУ и ДГТУ. Хозяева идут впереди, но их преимущество составляет всего одно очко. Судьба чемпионства в Первой группе НСФЛ может решиться именно в очном противостоянии этих команд, хотя и другие соперники шансов не потеряли. Через всю страну в самый западный регион России приедут футболисты из Владивостока. ДВФУ несколько дней назад успешно стартовал в НСФЛ в Севастополе и в матчах против лидеров имеет возможность подобраться ближе к командам, оспаривающим повышение в классе. Также в турнире примет участие сборная КНИТУ-КАИ, в прошлом сезоне вылетевшая из Премьер-группы, а этой осенью неважно стартовавшая. Казанцы будут решать лишь свои локальные задачи.
Расписание матчей:
24 марта (суббота)
11:00 КНИТУ-КАИ (Казань) — ДГТУ (Ростов-на-Дону)
13:00 БФУ (Калининград) — ДВФУ (Владивосток)
25 марта (воскресенье)
11:00 ДВФУ (Владивосток) — КНИТУ-КАИ (Казань)
13:00 ДГТУ (Ростов-на-Дону) — БФУ (Калининград)
26 марта (понедельник)
11:00 КНИТУ-КАИ (Казань) — БФУ (Калининград)
13:00 ДВФУ (Владивосток) — ДГТУ (Ростов-на-Дону)
Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.
Турнирная таблица:
БФУ (Калининград) — 19 очков (9 матчей)
ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 18 очков (9)
ТулГУ (Тула) — 17 очков (12)
СПбПУ (Санкт-Петербург) — 15 очков (9)
СКГМИ (Владикавказ) — 15 очков (9)
КБГУ (Нальчик) — 12 очков (6)
ЧГПУ (Чебоксары) — 12 очков (9)
МПГУ (Москва) — 11 очков (9)
СевГУ (Севастополь) — 10 очков (12)
МГПУ (Москва) — 5 очков (6)
ДВФУ (Владивосток) — 4 очков (3)
ПГНИУ (Пермь) — 3 очка (9)
КНИТУ-КАИ (Казань) — 2 очка (6)
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