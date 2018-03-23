Десятый турнир Первой группы НСФЛ пройдет в Калининграде

На местном стадионе «Пионер» сыграют команды Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград), Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), Дальневосточного федерального университета (Владивосток) и Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.

Турнир в Калининграде станет решающим для двух текущих лидеров турнирной таблицы — БФУ и ДГТУ. Хозяева идут впереди, но их преимущество составляет всего одно очко. Судьба чемпионства в Первой группе НСФЛ может решиться именно в очном противостоянии этих команд, хотя и другие соперники шансов не потеряли. Через всю страну в самый западный регион России приедут футболисты из Владивостока. ДВФУ несколько дней назад успешно стартовал в НСФЛ в Севастополе и в матчах против лидеров имеет возможность подобраться ближе к командам, оспаривающим повышение в классе. Также в турнире примет участие сборная КНИТУ-КАИ, в прошлом сезоне вылетевшая из Премьер-группы, а этой осенью неважно стартовавшая. Казанцы будут решать лишь свои локальные задачи.

Расписание матчей:

24 марта (суббота)

11:00 КНИТУ-КАИ (Казань) — ДГТУ (Ростов-на-Дону)

13:00 БФУ (Калининград) — ДВФУ (Владивосток)

25 марта (воскресенье)

11:00 ДВФУ (Владивосток) — КНИТУ-КАИ (Казань)

13:00 ДГТУ (Ростов-на-Дону) — БФУ (Калининград)

26 марта (понедельник)

11:00 КНИТУ-КАИ (Казань) — БФУ (Калининград)

13:00 ДВФУ (Владивосток) — ДГТУ (Ростов-на-Дону)

Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.

Турнирная таблица:

БФУ (Калининград) — 19 очков (9 матчей)

ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 18 очков (9)

ТулГУ (Тула) — 17 очков (12)

СПбПУ (Санкт-Петербург) — 15 очков (9)

СКГМИ (Владикавказ) — 15 очков (9)

КБГУ (Нальчик) — 12 очков (6)

ЧГПУ (Чебоксары) — 12 очков (9)

МПГУ (Москва) — 11 очков (9)

СевГУ (Севастополь) — 10 очков (12)

МГПУ (Москва) — 5 очков (6)

ДВФУ (Владивосток) — 4 очков (3)

ПГНИУ (Пермь) — 3 очка (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) — 2 очка (6)