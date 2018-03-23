Планы на выходные в Ленобласти: 24-25 марта

Чем заняться в выходные в городах Ленобласти? Редакция ivbg.ru собрала самые интересные события ближайших субботы и воскресенья.

День Японии в библиотеке А. Аалто «Знакомьтесь, Япония!»

В субботу 24 марта в 12:00 в библиотеке Алвара Аалто пройдет День Японии. В программе мероприятия: акция одного дня «Не только Мураками», акция «Японская магия», презентация книжной иллюстративной выставки «Страна восходящего солнца», музыкальная выставка «Сквозь ветви сакуры», интерактивная выставка «Ум — это цветок проницательности», тематическая встреча «Япония: впечатления неорганизованного туриста».

Мероприятие пройдет по адресу проспект Суворова,4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.

Лодейнопольсая лыжня

Соревнования по лыжным гонкам в свободном стиле пройдут в эту субботу 24 марта в Лодейном поле. Начало в 12:00 на лыжной базе «Озерки» по адресу переулок Сельский, 16.

Бесплатный киносеанс «Сказка на экране»

В Выборге с 20 по 31 марта на базе Центральной городской детской библиотеки Алвара Аалто, библиотеки на Спортивной (филиал №1 библиотеки А. Аалто) и Межпоселенческой библиотеки Выборгского района пройдет Неделя детской книги.

Юных читателей ожидает бесплатный киносеанс «Сказка на экране» 24 марта в 12:00 по адресу проспект Суворовский, 4, библиотека А. Аалто.

Интерактивный спектакль «Я озвучиваю мультик»

В субботу 24 марта в 13:00 состоится премьера для юных зрителей в театре на «Литейном» интерактивный музыкально-мультипликационный спектакль «Я озвучиваю мультик». Премьера пройдет в Санкт-Петербургу по адресу Литейный проспект, 51, Театр «На Литейном».

Первенство Ленобласти по хоккею среди мужских команд

В субботу 24 марта в 16:30 Лодейное Поле проведет Первенство Ленобласти по хоккею. Состязания пройдут по адресу улица Свердлова, 2А, ледовая арена «Форвард».

Соревнования по биатлону

В воскресенье 25 марта в 10:00 в Сосновом Бору пройдут соревнования по биатлону. Состязания пройдут по адресу улица Ленинградская, 5, биатлонный комплекс «Малахит».

Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие сезона»

В воскресенье в 11:00 в деревне Ивановское Волосовского района пройдут соревнования по лыжным гонкам. Мероприятие пройдет на лыжной трассе «Ивановские горы».

День Рождения клуба любителей бега «Сильвия»

В воскресенье 25 марта клубу любителей бега «Сильвия» исполняется 20 лет. В Гатчине в 12:00 состоится традиционный легкоатлетический пробег на перекрестке улиц Константинова и Крупской.