Лебедев: «После сокращения РФПЛ команды начнут играть в нормальных условиях, а не на льду»

— Как относитесь к возможному сокращению участников Премьер-лиги?

— Я давно об этом говорю. Понимаю, что многие хотят видеть футбол в каждом городе нашей страны, что играть должны не только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Но если клуб физически и финансово не готов, то почему мы должны вешать эту команду на плечи РФС и РФПЛ? Вообще надо потихоньку уходить от того, чтобы клубы финансировались из регионального бюджета. У области и так есть нагрузка в виде пенсий, социальных выплат — зачем еще спонсировать футбол? Этим должны заниматься коммерческие структуры. Не могу себе представить, чтобы условная «Барселона» получала деньги из казначейства Каталонии. Надо учиться зарабатывать самим. А у нас больше половины клубов получает субсидии от субъектов РФ, а затем жалуются, что этого не хватает.

— Получается, вы поддерживаете сокращение РФПЛ?

— Не просто можно, но и нужно, чтобы избежать подобных ситуаций, как с «Амкаром». Сокращение может пойти на пользу и в том плане, что команды начнут играть в нормальных климатических условиях, а не на льду. Сократиться количество матчей, и можно будет нормально составлять календарь.