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Де Хеа — об уходе Ибрагимовича: «Иногда богам нужны новые вызовы»
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Де Хеа — об уходе Ибрагимовича: «Иногда богам нужны новые вызовы» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа поделился своим мнением по поводу ухода Златана Ибрагимовича. Также испанец признался, что ему было приятно играть в одной команде со шведским нападающим. «Иногда богам нужны новые вызовы. Было приятно играть с тобой, Златан», — написал в Твиттере Де Хеа.
Вчера «Манчестер Юнайтед» и Ибрагимович расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Ранее появилась информация, что швед в ближайшее время подпишет соглашение с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
Sometimes Gods need new challenges. It's been a pleasure Zlatan! pic.twitter.com/iJEU5z7xuA
— David de Gea (@D_DeGea) 23 марта 2018 г.
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