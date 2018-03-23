Де Хеа — об уходе Ибрагимовича из «МЮ»: иногда богам нужны новые вызовы

Вратарь « Манчестер Юнайтед » Давид де Хеа в своём «твиттере» прокомментировал уход из команды нападающего Златана Ибрагимовича.

«Иногда богам нужны новые вызовы. Было здорово играть с тобой, Златан!» — написал де Хеа.

Накануне «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении контракта с 36-летним форвардом. Как ожидается, Ибрагимович присоединится к «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.

Ибрагимович перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Пари Сен-Жермен» по истечении контракта с французским клубом.