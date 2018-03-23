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Де Хеа — об уходе Ибрагимовича из «МЮ»: иногда богам нужны новые вызовы
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Де Хеа — об уходе Ибрагимовича из «МЮ»: иногда богам нужны новые вызовы 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в своём «твиттере» прокомментировал уход из команды нападающего Златана Ибрагимовича.
«Иногда богам нужны новые вызовы. Было здорово играть с тобой, Златан!» — написал де Хеа.
Накануне «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении контракта с 36-летним форвардом. Как ожидается, Ибрагимович присоединится к «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.
Ибрагимович перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Пари Сен-Жермен» по истечении контракта с французским клубом.
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