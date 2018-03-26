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Болт рассчитывает играть в футбол не более четырех лет
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Болт рассчитывает играть в футбол не более четырех лет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт рассчитывает играть в футбол на профессиональном уровне не более трех лет. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я не хочу играть в небольшой лиге. Мне нужна команда, которая сможет предложить мне достойную карьеру. Думаю, что смогу поиграть не более четырех лет.
Мне просто нужен новый вызов", — приводит слова Болта Marca.
Он отметил, что всегда хотел быть лучшим спринтером и доминировать.
"Теперь, когда я достиг этого, хочу быть футболистом и играть как можно лучше", — добавил спортсмен.
Ранее Болт пожаловался на истощение после тренировок с «Боруссией».
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