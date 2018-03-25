Экс-вратарь сборной России посмеялся над восьмикратным чемпионом Игр Болтом

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал желание восьмикратного олимпийского чемпиона в спринте Усэйна Болта стать футболистом.

"Все новости о Болте, как о футболисте, вызывают улыбку, прежде всего, у профессионалов и у всех, поверьте мне. Во-первых, его возраст. Ему уже за 30. Начинать играть в футбол профессионально за 30, уже, мягко говоря, поздно. Во-вторых, он все-таки совсем из другого вида спорта. Бежать по прямой, когда тебе никто не мешает, это одно.

Когда нужно бежать с мячом в ногах, и все еще пытаются ударить по ногам, это совсем-совсем другое. Ну и в-третьих, он же все-таки парень совсем из другого вида спорта. Возможно, он любит играть в футбол с друзьями по выходным дням, возможно, он любит его смотреть, но серьезно воспринимать Болта как футболиста не стоит", — цитирует Нигматулллина НСН.

Ранее главный тренер дортмундской «Боруссии» рассказал об участии Болта в тренировке.