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Погода в Москве вечером не станет препятствием для проведения матча Россия-Бразилия
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Погода в Москве вечером не станет препятствием для проведения матча Россия-Бразилия 

Авторадио 1 час назад
Ветреная погода и мокрый снег ожидаются в Москве сегодня вечером. Об этом сообщили РИА Новости в центре «Фобос». Сильного снегопада, который мог бы повлиять на возможность проведения футбольного матча между Россией и Бразилией, не предвидится, говорят синоптики. На момент игры, температура воздуха понизится до 1-2 градусов мороза. К концу матча будет уже минус 3. Сегодня российская команда проведет товарищеский матч против сборной Бразилии на стадионе «Лужники». Начало игры в 19:00 по московскому времени.
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