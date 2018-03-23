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Столичная полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка во время футбольного матча Россия-Бразилия
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Столичная полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка во время футбольного матча Россия-Бразилия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Существенных нарушений общественного порядка на большой спортивной арене «Лужники» во время проведения футбольного матча Россия-Бразилия не допущено. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
«Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами товарищеского футбольного матча между сборными командами России и Бразилии на большой спортивной арене «Лужники» приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Существенных нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении мероприятия не допущено», — говорится в сообщении.
Товарищеский футбольный матч между сборными командами России и Бразилии состоялся 23 марта 2018 г. на Большой спортивной арене «Лужники». Со счетом 0:3 победу одержала команда сборной Бразилии.
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