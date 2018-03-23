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В кинотеатре района Щукино пройдут показы фестиваля студенческих фильмов
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В кинотеатре района Щукино пройдут показы фестиваля студенческих фильмов 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
С 24 по 29 марта в кинотеатрах «Москино» пройдет 25-й фестиваль студенческих фильмов «Святая Анна». В том числе показы пройдут в кинотеатре «Юность».
— Несмотря на молодость режиссеров, зрители смогут увидеть на большом экране немало известных актеров. В «Юности» пройдут киносеансы в рамках программы «1+1», — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Программа «1+1» состоит из картин: «Сказ о том, как два казака страну поднимали» (длительность — 12 минут), «Раздевайся, сладкий!» (11 минут), «Обратные реакции» (30 минут), «Сосед» (20 минут), «Я был» (11 минут), а также «Бес и вера», длительностью 12 минут.
Зрителей ждут 26 марта, начало в 17.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. Адрес кинотеатра «Юность»: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (вт)
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