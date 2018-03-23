WADA требует наказаний для 60 россиян

Директор департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Янгер рассказал о ситуации с вынесением наказаний по делам российских спортсменов, обвиняемых в использовании допинга на основании ранее опубликованных докладов.

Президент WADA Крэйг Риди ранее сообщил, что организация готова подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS), если федерации не накажут этих спортсменов.

WADA ждет от России признания выводов комиссий Макларена и Шмида

«Проблема в юридической оценке, потому что был нарушен порядок передачи и хранения. У нас нет оригинальных допинг-проб, только информация о них. Тем не менее мы классифицировали полученную информацию от «очень слабой» до «очень надежной». Мы отправили ее в международные федерации, и теперь дело за ними, возможно, они смогут дополнить ее собственными расследованиями. Все дела, порядка 60 случаев, отправлены в федерации. Мы будем следить за каждым случаем.

Они должны сказать нам: «Мы проделали следующие шаги, и, на наш взгляд, это дело не имеет шансов». В противном случае мы пойдем с этим делом в CAS.

Сейчас сложно сказать, в каких делах достаточно доказательств.

Я вижу юридические сложности, потому что они могут сказать, что информация из лаборатории не является оригинальной или что-то еще. Тем не менее отправленных данных в некоторых случаях достаточно, чтобы считать их вескими», — цитирует Янгера Inside The Games.

Напомним, перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане CAS вынес решение по 39 российским спортсменам, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. 28 из них были оправданы.