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Летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 году могут провести в Петербурге
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Летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 году могут провести в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербург поборется за право проведения летний Олимпийских игр 2032 или 2036 года, сообщают «Невские новости». Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой.
В своем обращении парламентарий предложила градоначальнику перенести строительство торгового центра с океанариумом из Парка Интернационалистов в Купчино — на участок, где ранее планировали открыть дополнительный стадион «Зенита».
Полтавченко отказался переносить строительство в Купчино, поскольку это противоречит планам Петербурга на проведение Олимпиады. На земельном участке, о котором говорила Дмитриева, появятся стадион на 20 тысяч мест, баскетбольный комплекс на 5 тысяч зрителей, крытый футбольный манеж, спортивная академия и административные постройки.
Если городу повезет, именно здесь в 2032 или 2036 году будут соревноваться олимпийские атлеты.
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