Летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 году могут провести в Петербурге

Петербург поборется за право проведения летний Олимпийских игр 2032 или 2036 года, сообщают «Невские новости». Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой

В своем обращении парламентарий предложила градоначальнику перенести строительство торгового центра с океанариумом из Парка Интернационалистов в Купчино — на участок, где ранее планировали открыть дополнительный стадион «Зенита»

Полтавченко отказался переносить строительство в Купчино, поскольку это противоречит планам Петербурга на проведение Олимпиады. На земельном участке, о котором говорила Дмитриева, появятся стадион на 20 тысяч мест, баскетбольный комплекс на 5 тысяч зрителей, крытый футбольный манеж, спортивная академия и административные постройки.

Если городу повезет, именно здесь в 2032 или 2036 году будут соревноваться олимпийские атлеты.