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Союз биатлонистов России переименуют в исполком
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Союз биатлонистов России переименуют в исполком 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Правление Союза биатлонистов России (СБР) планируют переименовать в исполком. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас не будем обсуждать кандидатов. Есть регламент, согласно которому субъекты должны подать заявки. Тогда сразу станет понятно, кто выдвигается на пост президента, кто — на пост члена правления или исполкома, как мы сейчас решили. Потому что название нужно менять", — заявил действующий президент организации Александр Кравцов.
Ранее сообщалось, что Кравцов не будет переизбираться на новый президентский срок в СБР.
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