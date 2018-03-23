Chopard будет использовать только этично добываемое золото

Ювелирная и часовая марка Chopard объявила, что с июня 2018 года будет использовать в своих изделиях только этично добываемое золото. Под «этичным золотом» бренд подразумевает золото, полученное из ответственных источников, отвечающих экологическим и социальным стандартам. Chopard будет использовать золото, добытое вручную из маленьких шахт, участвующих в программах Swiss Better Gold Association (SBGA), Fairmined и Fairtrade, или получившее сертификацию RJC Chain of Custody gold. «Это смелое обязательство, но мы должны приложить усилия, если мы хотим изменить к лучшему жизнь людей, которые делают наш бизнес возможным», — заявил Карл Фридрих Шойфеле, со-президент Chopard.