«Марсиане» и «Дон» побьются за Лондон

20 марта поволжский этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» завершился победой команды «Марсиане» из Республики Марий Эл в младшей возрастной группе и команды «Дон» из Волгоградской области в старшей.

Два дня в Оренбурге более 150 молодых футболистов из 10 регионов боролись за финал и возможность выиграть на нем традиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал»

Кроме знакомства с Англией у ребят были и свои, не менее важные цели и мотивы. «Год назад в Казани мы проиграли всем, и в этот раз наш тренер попросил нас попробовать победить ради него. И у нас получилось», — рассказал Данил Рамазанов из Серафимовичского детского дома Волгоградской области.

Теперь Данил и его команда «Дон» в старшей группе, а также младшая команда «Марсиане» из д. Люльпаны Республики Марий Эл представят Поволжье на финале в Сочи с 25 по 29 апреля.

«В прошлом году поездку в Лондон, на базу «Арсенала», выиграли наши ребята — младшая группа из Орского детского дома. Поэтому нынешний поволжский этап игрался в Оренбургской области. Сегодня наши команды также показали хорошие результаты — ребята из Оренбургского детского дома завоевали «бронзу» отборочного этапа. Для нас, как организаторов и просто жителей региона, это самый важный результат 13-летнего благотворительного проекта», — прокомментировал событие директор Оренбургского отделения компании «МегаФон» Денис Голиков.

На церемонии закрытия соревнований памятные кубки и награды получили также ребята, ставшие лучшими в личном зачете. В младшей возрастной группе Лучшим вратарем стала Полина Ситало (Республика Татарстан), Лучшим нападающим — Иван Ивличев (Республика Марий Эл), Лучшим защитником — Вениамин Шивирёв (Республика Чувашия), Лучшим бомбардиром — Андрей Ситало (Республика Татарстан), Лучшим игроком — Егор Елькин (Республика Марий Эл). Среди участников старшей группы титул Лучшего вратаря завоевал Данил Рамазанов (Волгоградская область), Лучшего нападающего — Дмитрий Якимов (Республика Марий Эл), Лучшего защитника — Вячеслав Колотвин (Оренбургская область), Лучший бомбардир — Данила Ильченко (Волгоградская область), Лучший игрок — Иван Шабров (Республика Мордовия).

О проекте «Будущее зависит от тебя»

Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.

За тринадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3.500 команд детских домов.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

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