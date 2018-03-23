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Действующий глава Союза биатлонистов России Кравцов не будет переизбираться на новый срок
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Действующий глава Союза биатлонистов России Кравцов не будет переизбираться на новый срок 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщил сам чиновник, слова которого приводит ТАСС.
"Могу сказать только одно, чтобы сегодня СБР был правомочен в своих действиях и принимал мероприятия, завершающие международный биатлонный сезон, со своей стороны я сделал все, начиная с исполкома, на котором нас могли дисквалифицировать.
Тогда бы нас ожидала та же участь, что федерации легкой и тяжелой атлетики. Несмотря ни на что, сегодня команда в полном составе продолжает участвовать в международных соревнованиях, финал Кубка мира проходит в Тюмени", — сказал Кравцов.
Также он отметил, что у него большая ответственность и большой объем работы по первой должности.
"И у меня нет времени отвлекаться и вступать в перепалку с олигархами российского биатлона, которые кроме громогласных заявлений больше ничего не делают", — добавил Кравцов.
Ранее сообщалось, что на пост президента будет баллотироваться четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы России Владимир Драчев.
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 Ещё 7 источников 
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