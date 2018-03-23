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Нигматуллин посмеялся над Усэйном Болтом
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Нигматуллин посмеялся над Усэйном Болтом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что новости о планах бегуна Усэйна Болта стать футболистом «вызывают улыбку» у профессионалов. Об этом сообщает НСН.
Нигматуллин напомнил, что Болту «уже за 30», а начинать играть в профессиональный футбол в этом возрасте «уже поздно». Кроме того, Болт «совсем из другого вида спорта».
«Бежать по прямой, когда тебе никто не мешает, это одно. Когда нужно бежать с мячом в ногах, и все еще пытаются ударить по ногам, это совсем-совсем другое», — пояснил бывший футболист.
Нигматуллин предположил, что спортсмен любит смотреть футбол и играть в него с друзьями по выходным, «но серьезно воспринимать Болта как футболиста не стоит».
В 2017 году ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт объявил о завершении карьеры в легкой атлетике. 31-летний спортсмен заявлял, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе. В январе 2018-го он рассказал, что намерен в марте пройти просмотр в дортмундской «Боруссии».
В марте «Боруссия» провела открытую тренировку с участием Болта. Мероприятие посетили более 1400 болельщиков.
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