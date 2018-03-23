Турнир проведем, а что потом? Как жить нашему спорту после чемпионата мира

Самая скандальная для России Олимпиада закончилась, но впереди не менее масштабное спортивное событие — xемпионат мира по футболу, который начнется через несколько месяцев. С чемпионатом мира по значимости и популярности могут сравниться разве что Олимпиады, чемпионаты НХЛ и НБА и, может быть, еще «Формула-1». Именно они двигают мировой спорт вперед, в них задействованы финансы и технологии недостижимого для других уровня. Одна беда — такие соревнования очень уж подвержены соблазну становиться инструментом большой политики.

Вокруг предстоящего чемпионата мира уже гремело много скандальных историй: одни угрозы бойкотирования от Терезы Мэй чего стоят. Однако сейчас уже понятно, что ЧМ-2018 у нас не отберут, даже ФИФА заявила об уверенности в том, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира поспособствуют «проведению этого незабываемого события». Да и сами мы точно тоже не откажемся. Чемпионат мира проведем, «всем врагам назло», невзирая ни на какие проблемы — хоть международные конфликты, хоть свой дефицит федерального бюджета. Более того, не возникает никаких сомнений, что Россия проведет эти соревнования на высочайшем уровне, опыт у нас уже есть. Сколько было сомнений, сколько стонов по поводу той же сочинской Олимпиады, но в итоге-то, пускай и в последний момент, но все сделали. И сделали хорошо, красиво! Вопреки все прогнозам, Олимпиада прошла на высшем уровне. Так и с футбольным чемпионатом мира: все стадионы будут построены, инфраструктуру, с горем пополам, но в порядок приведут (хотя бы в непосредственной близости от мест проведения соревнований), болельщики и сборные команды будут приняты-хлебом солью. Традиция такая: все в последний момент.

Но одно дело собраться с духом ради двух недель праздника, и совсем другое — планировать на много лет вперед. В Олимпиаду вложили 214 млрд рублей, были построены уникальные спортивные объекты, которых до этого никогда не было в России. Среди них и спортивные дворцы, и санно-бобслейная трасса, и горнолыжный кластер мирового уровня, и трасса «Формула-1». А что потом?

Обычно страны борются за право проведения крупных спортивных мероприятий для того, чтобы привлечь инвестиции, создать новую инфраструктуру и популяризовать спорт. Каждый объект должен работать, жить. И речь вовсе не о постоянном проведении соревнований мирового масштаба. Созданная инфраструктура должна способствовать развитию спорта на всех уровнях, начиная от детских и юношеских школ, заканчивая развитием команд регионального и национального уровней. Это здоровье нации и, в конечном итоге, экономический эффект. Польша, например, так и вовсе за счет чемпионата Европы по футболу стала входить в топ наиболее туристических стран Европы. Новые автобаны, аэропорты, отреставрированные города привели к тому, что Польшу посещает примерно столько же туристов, сколько теплую пляжную Грецию.

А что у нас? Часть олимпийских объектов действительно используется туристами, но одновременно с этим многие сооружения просто заброшены. Бобслейная трасса пустует без бобслеистов и туристам там тоже места нет. На лыжном трамплине последним международным соревнованием был олимпийский финал, в лыжно-биатлонном комплексе никто не тренируется, арена для кёрлинга не превратилась в гимнастический зал из-за того, что оказалась перекрыта ограждениями трассы «Формулы-1». Список можно продолжать…

К Олимпиаде готовились яро, это было национальной идеей, но никто не настроен был играть «в долгую». Так, стадион «Фишт» пришлось перестраивать для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года за 47 миллионов евро. Без этого он не отвечал требованиям ФИФА. Потребовалось полностью демонтировать крышу и абы как добавлять опасные и некомфортные трибуны. Что будет со стадионом после 2018 года? Об этом никто не знает. Местный футбольный клуб, ФК «Сочи» (основан в 2013 году, третья лига), объявил, что возьмет паузу на один год. Остаются только разовые крупные соревнования и простой все остальное время.

Сейчас даже бизнес, который нес большую часть финансового бремени при подготовке Олимпиады в Сочи, не рад своим вложениям. По словам Владимира Потанина, на данный момент он вложил в «Розу Хутор» уже 300 млн долларов личных средств и, несмотря на проделанную работу, готов расстаться с «Розой Хутор», лишь бы вернуть хотя бы часть этой суммы, и перестать терять деньги на проекте. Перспективы отбить вложения очень туманны.

Почему же все так ситуативно, непродуманно и сумбурно у нас происходит в таком, казалось бы, благородном и полезном деле, как развитие спорта? Во-первых, в России нет не то чтобы хоть какой-то программы использования спортивных объектов по их прямому назначению, но даже абстрактного представления о будущем многочисленных стадионов и арен. Если у нас и стратегии социально-экономического развития страны нет, то чего от спорта ждать! Отсюда и подход — кто во что горазд. Например, в Самаре к ЧМ-2018 возводится стадион стоимостью почти 19 млрд рублей. По своим масштабам проект стадиона давно превысил размеры «Казань Арены», на который ориентировались при его разработке. Но после проведения чемпионата мира стадион будет передан в руки футбольному клубу «Крылья Советов», который играет во второй лиге российского футбола. Незавидная судьба для такого масштабного сооружения. Тем более, что власти Самарской области потратят на проведение у себя ЧМ внушительные 77,2 млрд рублей. И это ещё неплохой вариант: из всех одиннадцати российских городов, которые примут ЧМ-2018, лишь пять имеют футбольные команды, выступающие в национальной премьер-лиге. А оставшимся шести стадионам грозит полное забвение из-за отсутствия финансирования. Как прокормить эти неиспользуемые махины — никто не знает. Губернатор Калининградской области Алиханов уже обратился в Москву за материальной помощью на дальнейшее содержание стадиона. А как иначе, если, например, за 9 месяцев 2017 года на весь массовый спорт было выделено только 217 млн рублей на всю область? Для сравнения: калининградский стадион обошелся в 17,8 млрд рублей. То есть мы готовы вливать миллиарды в стройку, чтобы потом попрошайничать ради сохранения, по сути, «одноразового» стадиона.

Чтобы построенные к чемпионату мира во всех одиннадцати регионах стадионы не превратились уже через год в торговые центры или овощные рынки, а потраченные на подготовку 638 млрд рублей не оказались выброшенными на ветер, все объекты должны быть востребованными по прямому назначению. А как их сделать таковыми? Только турниры, соревнования! И это не обязательно должны быть мероприятия мирового уровня, даже не обязательно речь должна идти о спорте высших достижений. Проблема в том, что у нас фактически убита система воспитания молодых спортсменов, отсутствуют возможности карьерного продвижения. Сейчас есть только две крайности: либо дети гоняют мяч во дворе, либо профессиональный футбол с легионерами за много миллионов. Раньше из дворовых, районных, городских соревнования уровня «Кожаного мяча» вырастали настоящие футбольные звезды, которых знали и любили болельщики. Да все лучшие сборные команды мира появились благодаря постепенному воспитанию дворовых любителей. Вспомните одну из самых популярных футбольных команд конца 90-х — киевское «Динамо»: несмотря на то, что потом большинство игроков разъехались в западные клубы, но и Шевченко, и Ребров, и Лужный — это выходцы из дворовых команд, которых знали все на постсоветском пространстве, за них ходили болеть, поддерживали команду.

Да, формально, у нас в стране присутствует подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта», на которую в 2018 году планируется выделить 3,7 млрд рублей. Но вот как расходуются эти средства — большой вопрос. Значительная часть уходит на ту же самую стройку. А вот на тренеров, содержание спортивных школ, систему мониторинга спортсменов остаются копейки. Так и получаем, что в спорте у нас все больше и больше приглашенных легионеров. Такой «спорт» мало кому интересен…

Выбор у нас небольшой: либо публично отказываемся от всяких амбиций в спорте и превращаем стадионы хотя в рынки в формате Лужников 90-х годов, либо в корне меняем подход к долгосрочному планированию, и начинаем смотреть в будущее, поднимая массовый спорт с колен, и заполняя трибуны болельщиками. Третьего не дано.