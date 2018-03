Первый твит Милнера собрал более 92 000 лайков

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер завел официальный Твиттер-аккаунт. Первое сообщение со словами «До вчерашнего дня меня не было в Твиттере» собрало за сутки 92 000 лайков и 31,5 тысячи репостов. Футболист намекнул на пародийный аккаунт «Скучный Милнер», на который подписалось 600 000 тысяч человек. В нем публиковались шутки о «Ливерпуле» и английском футболе якобы от лица Милнера.

#TBT to yesterday… when I wasn't on Twitter! 👋🏻 pic.twitter.com/TJy4RxHZJx

— James Milner (@JamesMilner) 22 марта 2018 г.