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Первый твит Милнера собрал более 92 000 лайков
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Первый твит Милнера собрал более 92 000 лайков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер завел официальный Твиттер-аккаунт. Первое сообщение со словами «До вчерашнего дня меня не было в Твиттере» собрало за сутки 92 000 лайков и 31,5 тысячи репостов. Футболист намекнул на пародийный аккаунт «Скучный Милнер», на который подписалось 600 000 тысяч человек. В нем публиковались шутки о «Ливерпуле» и английском футболе якобы от лица Милнера.
#TBT to yesterday… when I wasn't on Twitter! 👋🏻 pic.twitter.com/TJy4RxHZJx
— James Milner (@JamesMilner) 22 марта 2018 г.
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