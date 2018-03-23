Призер Паралимпиады Марта Зайнуллина: «Еду домой с чистой совестью»

После официального завершения Паралимпийских зимних игр в Южной Корее Марта успела не только побывать на приеме у главы государства, где ей была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, но и стартовать на всероссийских соревнованиях. Только после этого спортсменка вернулась в Казань. «АиФ-Казань» встретил спортсменку, завоевавшую три медали (сереро и две бронзы) в аэропорту.

«АиФ-Казань»: Марта, как себя чувствуете после Игр и возвращения домой?

Марта Зайнуллина: Конечно, восстановиться после долгого перелета уже успела. Вчера даже пробежала гонку на чемпионате России и выиграла ее. После этого с чистой совестью приехала домой.

Насколько тяжело было готовиться к этой Паралимпиаде?

М. З. Мне готовиться было легче, потому что половину цикла я сидела в декрете, потом только вышла и начала полноценную подготовку. Конечно, была нервотрепка с допустят/ не допустят, но потом уже все спортсмены отпустили эту ситуацию: мы тренировались и готовились к каждому старту, выступали на этапах Кубка мира с желанием доказать, что мы самые сильные в мире. Считаю, нам это удалось — мы всегда возглавляли медальные зачеты, наград всегда было очень много.

Можно ли считать эти Игры успешными?

М. З. Каждый спортсмен ставит перед собой самые высокие цели и задачи, высокие планки, которых он хочет достичь в спорте. Думаю, сейчас мы сделаем правильные выводы и начнем работать дальше. Есть, к чему стремиться, впереди 4 года, чтобы что-то поменять и неустанно идти к своей цели.

Какой была обстановка в Пхенчхане?

М. З. Все было спокойно и могу сказать, что никакого негатива со стороны иностранцев я не ощутила.

Было ли слышно российских болельщиков в Корее?

М. З. Не могу сказать, что их там было много, но был болельщик, который очень запомнился. Он был там один и приходил абсолютно на все соревнования, постоянно кричал и его всегда было очень хорошо слышно. Ему вообще отдельное спасибо!

Насколько серьёзной была конкуренция?

М. З. Каждый спортсмен представляет свою страну и даже девчонки из моей команды во время гонки для меня были соперницами. Действительно, многие страны очень подтянулись в этом плане, конкуренция большая.

Какая атмосфера царила внутри команды? Насколько важно было сплотиться именно перед этими Играми?

М. З. Атмосфера очень теплая, дружелюбная. Мы поехали в усеченном составе и старались поддерживать друг друга, шутили, пытались приободрить. Мы и так были сплоченной командой, но если в Сочи в 2014 году мы больше следили за лыжами и биатлоном, то в этот раз смотрели вообще все соревнования, где были наши.

Удавалось ли поболеть на трибунах?

М. З. Болели и переживали, но не на трибунах — на это времени совсем не было. Я свою гонку с утра проеду и остаюсь болеть за своих девочек до вечера, потом сдавать допинг-пробы — уже и некогда.

Как в таком бешеном ритме, когда гонки чуть ли не каждый день, удавалось держать себя в тонусе?

М. З. Этот темп был привычным для нас, у нас на любых этапах Кубка мира похожий график гонок.

Чувствовалась ли поддержка от семьи, от болельщиков?

М. З. С родными созванивались постоянно, каждый день разговаривали по телефону. А видео, как телебашня в Нижнекамске окрашивалась в цвет медали, которую я завоевывала, прислали вообще все. Поддержка была колоссальная — все писали, звонили, это очень помогало.

Какие планы сейчас по возвращению в Казань?

М. З. Сейчас точно буду отдыхать, а с мая буду готовиться к новому сезону.

Паралимпиаде-2022 с твои участием быть?

М. З. Я очень постараюсь, но загадывать так далеко не буду. Пока буду готовиться к чемпионату мира, который пройдет через год.

Так лыжи или биатлон?

М. З. И то, и другое!

Уроженка Нижнекамска Марта Зайнуллина на Играх в Корее выступала в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Всего татарстанская спортсменка вышла на старт семи гонок XII Паралимпийских зимних игр.