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Зрители матча Россия–Бразилия получат бейджи со схемой выхода из «Лужников»
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Зрители матча Россия–Бразилия получат бейджи со схемой выхода из «Лужников» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Зрителям матча Россия–Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники». Об этом сообщает Агентство «Москва».
Также в памятках будет указана информация о работе городского транспорта. Как отметил руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев, для каждого сектора бейдж будет уникальным. Их будут раздавать болельщикам при входе на стадион сотрудники контрольно-распределительных служб.
Бейджи помогут зрителям сориентироваться при выходе с сектора, быстрее найти общественный транспорт и добраться до дома. Отмечается, что после матча болельщики смогут воспользоваться бесплатным автобусным «S1».
Обеспечивать безопасность горожан и общественный порядок во время матча будут около двух тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии. Матч Россия-Бразилия пройдет 23 марта. Вход на территорию комплекса «Лужники» будет открыт с 16:00.
О том, как из-за матча изменится схема движения у стадиона «Лужники», читайте здесь.
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