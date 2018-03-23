Зрители матча Россия–Бразилия получат бейджи со схемой выхода из «Лужников»

Зрителям матча Россия–Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода со стадиона «Лужники». Об этом сообщает Агентство «Москва».

Также в памятках будет указана информация о работе городского транспорта. Как отметил руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев , для каждого сектора бейдж будет уникальным. Их будут раздавать болельщикам при входе на стадион сотрудники контрольно-распределительных служб.

Бейджи помогут зрителям сориентироваться при выходе с сектора, быстрее найти общественный транспорт и добраться до дома. Отмечается, что после матча болельщики смогут воспользоваться бесплатным автобусным «S1».

Обеспечивать безопасность горожан и общественный порядок во время матча будут около двух тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии. Матч Россия-Бразилия пройдет 23 марта. Вход на территорию комплекса «Лужники» будет открыт с 16:00.

О том, как из-за матча изменится схема движения у стадиона «Лужники», читайте здесь.