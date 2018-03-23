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Пономарёв: думаю, бразильцы забьют сборной России пару мячей, а мы им —.нет
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Пономарёв: думаю, бразильцы забьют сборной России пару мячей, а мы им —.нет 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Россия — Бразилия, который состоится сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «Лужники». «Очень хорошо знаю бразильский футбол по прошлым годам. Правда, давно не видел, как они играют и насколько сейчас их игра претерпела изменения. Поэтому хочется посмотреть этот матч. Наш футбол, с долгими розыгрышами мяча, оттягиваниями назад, отдачей мяча вратарю, когда он выбивает его в поле, мне совершенно не импонирует. Это архаизм какой-то.
В 60-е годы, когда я играл, у нас был атакующий футбол, прогрессивный, интересный, динамичный. Сейчас же всё сводится к розыгрышу мяча даже не в штрафной площадке, а в центре поля. Футбол должен быть быстрым, с атаками.
Трудно сказать, как сложится сегодня матч. Мы играем от обороны, у нас там пять человек. Интересно, как при этом будут действовать бразильцы. Думаю, всё же забьют нам пару мячей. Сможем ли мы им забить? Нет, у нас нет таких возможностей. Особенностью Бразилии всегда была командная игра, естественно, с выдающимися звёздами. Неймара нет, он с травмой, но от этого уровень футбола не станет ниже», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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