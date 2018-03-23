Пономарёв: думаю, бразильцы забьют сборной России пару мячей, а мы им —.нет

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Россия — Бразилия, который состоится сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «Лужники». «Очень хорошо знаю бразильский футбол по прошлым годам. Правда, давно не видел, как они играют и насколько сейчас их игра претерпела изменения. Поэтому хочется посмотреть этот матч. Наш футбол, с долгими розыгрышами мяча, оттягиваниями назад, отдачей мяча вратарю, когда он выбивает его в поле, мне совершенно не импонирует. Это архаизм какой-то.

В 60-е годы, когда я играл, у нас был атакующий футбол, прогрессивный, интересный, динамичный. Сейчас же всё сводится к розыгрышу мяча даже не в штрафной площадке, а в центре поля. Футбол должен быть быстрым, с атаками.