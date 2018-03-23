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Дэйв Льюис: Хотим создать в сборной Белоруссии семейную атмосферу
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Дэйв Льюис: Хотим создать в сборной Белоруссии семейную атмосферу 

Советский спорт 1 час назад
— Кажется, вратарская проблема нынче не главная в сборной? — Пока этот вопрос мы не решили. Из США должен подъехать Кульбаков (голкипер «Кливленда» — Прим.ред.) — он получит шанс проявить себя. Трус, Брикун, тот же Мильчаков продолжают сезон в клубах. Мильчаков две последние просмотренные мною игры провел неплохо — включая поединок с россиянами перед Олимпиадой. Брикун произвел положительное впечатление в спарринге с канадцами. У нас впереди восемь товарищеских матчей и целый кэмп, чтобы определить, на кого сделать ставку.
— После нескольких неудачных турниров болельщики сборной в основном настроены пессимистично. Что можете им сказать, кроме банального «верьте в команду»? — Опять же фокусируемся на том, о чем я только что сказал, — на создании семейной атмосферы… Я не могу контролировать мысли фанов, но мы кое-что поменяем. В тактическом плане, например. Хотим набрать оптимальную физическую форму и демонстрировать полную самоотдачу постоянно, а не время от времени. Да, вопросы есть — и по вратарям, и по действиям в большинстве и меньшинстве, и по тому, кто будет забрасывать. Но надо найти ответы, для этого мы и проводим длинный весенний кэмп.
— То есть вы оптимист? — Да. Жду официального старта кэмпа — может, мы найдем молодых игроков, которые привнесут в сборную энергию. Или ветеранов, которые будут полны желания стать частью команды. Поговорю с Кульбаковым: видел его в Баффало и знаю, что парень хочет выступать за сборную. Его американский тренер также очень рад, что у Ивана есть такие перспективы. В общем, впереди много интересного.
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