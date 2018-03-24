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В аэропорту Пулково задержали груз с тропическими бабочками
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В аэропорту Пулково задержали груз с тропическими бабочками 

RT на русском 1 час назад
Фото: Главный региональный
В аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям задержали груз, в котором было 750 куколок тропических бабочек. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ведомства. Насекомых доставили из Филиппин. В ходе документарного контроля специалисты обнаружили нарушения — нечёткий оттиск печати на ветеринарном сертификате, отсутствие оригинальной подписи ветврача, выдавшего документы на отправку.
Заведено дело об административном правонарушении в отношении человека, которым был отправлен груз.
Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области задержали партию контрабанды из Эстонии на $400 тыс.
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