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В Пулково задержаны будущие тропические бабочки
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В Пулково задержаны будущие тропические бабочки 

Интересант 1 час назад
Груз с семью с половиной сотнями куколок тропических бабочек досмотрели сегодня инспекторы территориального Управления Россельхознадзора пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска Грузового Терминала аэропорта «Пулково». Партия прибыла в Петербург из Филиппин, а в отношении ее отправителя возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, в ходе документарного ветеринарного контроля специалистами выявлены нарушения. В частности, на ветеринарном сертификате не было оригинальной подписи выдавшего документ ветврача, а также стоял нечеткий оттиск печати.
Партию пока еще не превратившихся в прекрасных бабочек насекомых пришлось задержать.
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