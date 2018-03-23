В Пулково задержаны будущие тропические бабочки

Груз с семью с половиной сотнями куколок тропических бабочек досмотрели сегодня инспекторы территориального Управления Россельхознадзора пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска Грузового Терминала аэропорта «Пулково». Партия прибыла в Петербург из Филиппин, а в отношении ее отправителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, в ходе документарного ветеринарного контроля специалистами выявлены нарушения. В частности, на ветеринарном сертификате не было оригинальной подписи выдавшего документ ветврача, а также стоял нечеткий оттиск печати.

Партию пока еще не превратившихся в прекрасных бабочек насекомых пришлось задержать.