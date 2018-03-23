Венгер: «Жиру и Уолкотт не хотели уходить из „Арсенала“

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскрыл подробности трансферов нападающих «канониров» Оливье Жиру и Тео Уолкотта. Француз зимой перешел в «Челси», а англичанин — в «Эвертон».

"Тео ушел не из-за того, что у него были какие-то проблемы. Он хотел больше игровой практики. Он — опытный футболист, который всегда уважал клуб и болельщиков. Оливье ушел по аналогичной причине. Он постарался всё взвесить и проанализировать ситуацию. Но сердцем Жиру хотел остаться в «Арсенале», — приводит слова Венгера Goal.