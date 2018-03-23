Ещё
Венгер: «Жиру и Уолкотт не хотели уходить из „Арсенала“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венгер: «Жиру и Уолкотт не хотели уходить из „Арсенала“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскрыл подробности трансферов нападающих «канониров» Оливье Жиру и Тео Уолкотта. Француз зимой перешел в «Челси», а англичанин — в «Эвертон».
"Тео ушел не из-за того, что у него были какие-то проблемы. Он хотел больше игровой практики. Он — опытный футболист, который всегда уважал клуб и болельщиков. Оливье ушел по аналогичной причине. Он постарался всё взвесить и проанализировать ситуацию. Но сердцем Жиру хотел остаться в «Арсенале», — приводит слова Венгера Goal.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Голландия - Англия: прогноз на матч в Амстердаме Суарес и Кавани принесли Уругваю победу над Чехией Македония - Россия: прогноз на матч молодёжных сборных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение