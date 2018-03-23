«Следуй за цифрами»: смотрим, как пройти от конечной остановки трамвая до «Самара Арены»

В Самаре подрядчики обустраивают четвертую линию пешеходной зоны у стадиона «Самара Арена». Начинается она от конечной остановки трамвая. Какие ориентиры устанавливают на дорожке для пешеходов, узнаете, посмотрев видео.

Пешком до «Самара Арены»

Эти гигантские цифры знаменуют так называемую «последнюю милю» до стадиона. Высота каждой составляет 20 метров. Все абстрактные геометрические фигуры снабдят подсветкой. Также на аллее планируют установить световые тумбы с информацией для посетителей «Самара Арены».

— Пешеходную зону будут обустраивать как плиткой, так и асфальтобетоном. Подрядчик заключил договоры с заводами на поставку сырья. На территории установили несколько асфальтоукладочных комплексов, — сообщили в региональном правительстве.

Как только позволят погодные условия, на территории вокруг стадиона проведут работы по озеленению. Деревья и цветы сейчас находятся в питомниках. Сам стадион планируют сдать в эксплуатацию в конце апреля. Сейчас здесь проводят отделку внутренних помещений, установку периметра безопасности и кресел. На данный момент на трибунах смонтировали более 34200 сидений. Они оформлены в цветовой гамме футбольного клуба «Крылья Советов».

Поле готовят к укладке газона. К этой работе планируют приступить при наступлении плюсовых температур. К слову, Россельхознадзор уже дал добро на перевозку материала из Германии в Россию.

На 28 апреля запланирован первый тестовый матч. Самарские «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом».

Летом в городе пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа назначены на 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.